Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Аилтон 26
Уциев 104
Аилтон 108
3:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Кайседо 82
Кубок России, 1/8 финала
Кубок России,
1/8 финала
Россия
31 окт. 2012, 16:00 МСК
31.10.2012, 16:00 МСК
среда
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
61
0
Коморовски
Марцин Коморовски
90
0
Уциев
Ризван Уциев
104'
104'
90
0
Макушевски
Мацей Макушевски
81
0
Адилсон
Адилсон
90
0
Павленко
Александр Павленко
59
0
Благо
Благо
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Аилтон
Аилтон
108'
26'
108'
26'
90
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Лежар
Жонатан Лежар
0
Иванов
Олег Иванов
0
Маурисио
Маурисио
0
Митришев
Магомед Митришев
Локомотив
мин
0
Крешич
Дарио Крешич
90
0
Ещенко
Андрей Ещенко
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Майкон
Майкон
46
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Самедов
Александр Самедов
90
0
Обинна
Виктор Обинна
80
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
0
Гилерме
Гилерме
0
Циглер
Рето Циглер
0
Бурлак
Тарас Бурлак
0
Глушаков
Денис Глушаков
0
Оздоев
Магомед Оздоев
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
82'