Матч завершен
Ахмат
Грозный
Аилтон 26
Уциев 104
Аилтон 108
3:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Кайседо 82
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
31 окт. 2012, 16:00 МСК
31.10.2012, 16:00 МСК
среда
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
61
0
Коморовски
Марцин Коморовски
90
0
Уциев
Ризван Уциев
104'
104'
90
0
Макушевски
Мацей Макушевски
81
0
Адилсон
Адилсон
90
0
Павленко
Александр Павленко
59
0
Благо
Благо
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Аилтон
Аилтон
108'
26'
108'
26'
90
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Лежар
Жонатан Лежар
0
Иванов
Олег Иванов
0
Маурисио
Маурисио
0
Митришев
Магомед Митришев
Локомотив
мин
0
Крешич
Дарио Крешич
90
0
Ещенко
Андрей Ещенко
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Майкон
Майкон
46
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
46
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Самедов
Александр Самедов
90
0
Обинна
Виктор Обинна
80
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
0
Гилерме
Гилерме
0
Циглер
Рето Циглер
0
Бурлак
Тарас Бурлак
0
Глушаков
Денис Глушаков
0
Оздоев
Магомед Оздоев
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
82'