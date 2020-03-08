Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 32
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
8 марта 2020, 19:00 МСК
8.03.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
72
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
80
34
Магкеев
Станислав Магкеев
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
19
Эдер
Эдер
32'
32'
89
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
3
Идову
Брайан Идову
4
Серкейра
Мурило Серкейра
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
8
Богосавац
Мирослав Богосавац
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
3
Ненахов
Максим Ненахов
90
59
Харин
Евгений Харин
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
75
19
Иванов
Олег Иванов
90
11
Исмаэл
Исмаэл
87
29
Ильин
Владимир Ильин
90
9
Понсе
Андрес Понсе
65
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
40
Уциев
Ризван Уциев
38
Кармаев
Никита Кармаев
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
23
Кадыров
Халид Кадыров
14
Раванелли
Раванелли
7
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг
27
Визеу
Фелипе Визеу