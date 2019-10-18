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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Коломейцев 23
Мариу 86
РПЛ, 13 тур
РПЛ,
13 тур
Россия
18 окт. 2019, 19:30 МСК
18.10.2019, 19:30 МСК
пятница
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
77
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
21
Роши
Одисе Роши
46
5
Мусалов
Магомед Мусалов
53
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
4
Анхель
Вилькер Анхель
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
95
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
23
Швец
Антон Швец
22
Садулаев
Лечи Садулаев
59
Харин
Евгений Харин
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
18
Понсе
Андрес Понсе
Локомотив
мин
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
23'
23'
90
1
Гилерме
Гилерме
90
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
3
Идову
Брайан Идову
90
23
Мариу
Жоау Мариу
86'
86'
88
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
32
19
Эдер
Эдер
90
34
Магкеев
Станислав Магкеев
90
27
Серкейра
Мурило Серкейра
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
84
Лысов
Михаил Лысов
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев