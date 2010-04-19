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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бенаюн 19
Н'Гог 30
Грин 59
3:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
19 апр. 2010, 22:00 МСК
19.04.2010, 22:00 МСК
понедельник
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
19'
19'
77
0
Джеррард
Стивен Джеррард
72
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
30'
30'
82
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Дежен
Давид Дежен
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Бабел
Райан Бабел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
59'
59'
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
80
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
46
0
Ковач
Радослав Ковач
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Коул
Карлтон Коул
72
0
Илан
Илан
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
Франко
Гилермо Франко
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
0
Мидо
Хоссам Мидо