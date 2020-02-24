Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Вейналдум 9
Салах 68
Мане 81
3:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Диоп 12
Форнальс 54
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
24 февр. 2020, 23:00 МСК
24.02.2020, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
9'
9'
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
10
Мане
Садио Мане
81'
81'
90
8
Кейта
Наби Кейта
57
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
68'
68'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
6
Ловрен
Деян Ловрен
32
Матип
Жоэль Матип
20
Лаллана
Адам Лаллана
18
Минамино
Такуми Минамино
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги
Вест Хэм
мин
52
Нгакия
Жереми Нгакия
90
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
23
Диоп
Исса Диоп
12'
12'
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
84
30
Антонио
Майкл Антонио
90
8
Андерсон
Фелипе Андерсон
65
28
Соучек
Томаш Соучек
47
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
18
Форнальс
Пабло Форнальс
54'
22
Аллер
Себастьян Аллер
17
Боуэн
Харрод Боуэн