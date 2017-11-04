Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ланзини 55
1:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 21
Матип 24
Окслэд-Чемберлен 56
Салах 75
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
4 нояб. 2017, 20:30 МСК
4.11.2017, 20:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
55'
55'
90
20
Айю
Андре Айю
90
17
Чичарито
Чичарито
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
26
Масуаку
Артур Масуаку
41
Райс
Деклан Райс
23
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
15
Сахо
Диафра Сахо
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
24'
24'
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
56'
56'
90
11
Салах
Мохамед Салах
21'
75'
21', 75'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
6
Ловрен
Деян Ловрен
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
7
Милнер
Джеймс Милнер
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
29
Соланке
Доминик Соланке