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Ливерпуль VS Вест Хэм
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Ливерпуль - Вест Хэм: 05 марта 2022 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
-:-
Ливерпуль - Вест Хэм: 05 марта 2022 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
5 марта 2022, 18:00 МСК
5.03.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
21
Огбонна
Анжело Огбонна
15
Доусон
Крейг Доусон
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
28
Соучек
Томаш Соучек
18
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
35
Рэндольф
Даррен Рэндольф
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
23
Диоп
Исса Диоп
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
7
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
-
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Главный тренер
Дэвид Мойес
Прошлые матчи
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Ливерпуль
2 : 1
Вест Хэм
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Ливерпуль
2
Вест Хэм
1
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
23:00
Ливерпуль
3 : 2
Вест Хэм
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
23:00
Ливерпуль
3
Вест Хэм
2
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 2
Ливерпуль
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
22:45
Вест Хэм
0
Ливерпуль
2
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1 : 1
Ливерпуль
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
Вест Хэм
1
Ливерпуль
1
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:30
Ливерпуль
4 : 0
Вест Хэм
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:30
Ливерпуль
4
Вест Хэм
0
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 1
Вест Хэм
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
18:00
Ливерпуль
4
Вест Хэм
1
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 4
Ливерпуль
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:30
Вест Хэм
1
Ливерпуль
4
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:15
Вест Хэм
0 : 4
Ливерпуль
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:15
Вест Хэм
0
Ливерпуль
4
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
19:30
Ливерпуль
2 : 2
Вест Хэм
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
19:30
Ливерпуль
2
Вест Хэм
2
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
22:45
Вест Хэм
2 : 1
Ливерпуль
09.02.2016
09 февр. 2016
вт
22:45
Вест Хэм
2
Ливерпуль
1
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:30
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
20:30
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
15:45
Вест Хэм
2 : 0
Ливерпуль
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
15:45
Вест Хэм
2
Ливерпуль
0
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Ливерпуль
0 : 3
Вест Хэм
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Ливерпуль
0
Вест Хэм
3
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Вест Хэм
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Ливерпуль
2
Вест Хэм
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Вест Хэм
3 : 1
Ливерпуль
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:30
Вест Хэм
3
Ливерпуль
1
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Ливерпуль
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
18:00
Вест Хэм
1
Ливерпуль
2
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 1
Вест Хэм
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Ливерпуль
4
Вест Хэм
1
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Вест Хэм
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
15:30
Ливерпуль
0
Вест Хэм
0
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
19:00
Вест Хэм
2 : 3
Ливерпуль
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
19:00
Вест Хэм
2
Ливерпуль
3
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Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая, 13:13
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
#
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Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10