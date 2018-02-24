Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джан 29
Салах 51
Фирмино 57
Мане 77
4:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 59
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
24 февр. 2018, 18:00 МСК
24.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
23
Джан
Эмре Джан
29'
29'
90
19
Мане
Садио Мане
77'
77'
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
57'
57'
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
11
Салах
Мохамед Салах
51'
51'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
6
Ловрен
Деян Ловрен
18
Морено
Альберто Морено
12
Гомес
Джо Гомес
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
20
Лаллана
Адам Лаллана
29
Соланке
Доминик Соланке
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
27
Эвра
Патрис Эвра
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
2
Рид
Уинстон Рид
22
Бирам
Сэм Бирам
41
Райс
Деклан Райс
17
Чичарито
Чичарито
30
Антонио
Майкл Антонио
59'
12
Хагилл
Джордан Хагилл