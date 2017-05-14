Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Старридж 35
Коутиньо 57
Коутиньо 62
Ориги 76
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
14 мая 2017, 16:15 МСК
14.05.2017, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
23
Фонте
Жозе Фонте
55
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
20
Айю
Андре Айю
77
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
28
Кальери
Хонатан Кальери
55
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
21
Огбонна
Анжело Огбонна
7
Фегули
Софиан Фегули
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
36
Кина
Домингуш Кина
41
Райс
Деклан Райс
24
Флетчер
Эшли Флетчер
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
57'
62'
57', 62'
89
23
Джан
Эмре Джан
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
89
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
35'
35'
87
27
Ориги
Дивок Ориги
76'
76'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
21
Лейва
Лукас Лейва
16
Груйич
Марко Груйич
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн