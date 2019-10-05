Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 40
Милнер 90
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Мэддисон 80
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
5 окт. 2019, 17:00 МСК
5.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Крис Кавана
Крис Кавана
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
90'
90'
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
78
9
Фирмино
Роберто Фирмино
78
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
13
Адриан
Адриан
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
10
Мане
Садио Мане
40'
40'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
12
Гомес
Джо Гомес
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
27
Ориги
Дивок Ориги
67
Эллиот
Харви Эллиот
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
26
Прат
Деннис Прат
73
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
80'
80'
86
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
46
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
7
Грей
Демарай Грей
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
17
Перес
Айосе Перес