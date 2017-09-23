Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Оказаки 45
Варди 69
2:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 15
Коутиньо 23
Хендерсон 68
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
23 сент. 2017, 19:30 МСК
23.09.2017, 19:30 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
45'
45'
90
9
Варди
Джейми Варди
69'
69'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
28
Фукс
Кристиан Фукс
21
Иборра
Висенте Иборра
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
68'
68'
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
23'
23'
90
23
Джан
Эмре Джан
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
15'
15'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
7
Милнер
Джеймс Милнер
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке