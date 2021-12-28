Лестер Сити - Ливерпуль: 28 декабря 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
-:-

Лестер Сити - Ливерпуль: 28 декабря 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
28 дек. 2021, 18:00 МСК
28.12.2021, 18:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
3 : 0
Лестер Сити
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
3
Лестер Сити
0
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 23:00
Лестер Сити
0 : 4
Ливерпуль
26.12.2019 26 дек. 2019 чт 23:00
Лестер Сити
0
Ливерпуль
4
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Лестер Сити
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Ливерпуль
2
Лестер Сити
1
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 23:00
Ливерпуль
1 : 1
Лестер Сити
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 23:00
Ливерпуль
1
Лестер Сити
1
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:30
Лестер Сити
1 : 2
Ливерпуль
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 14:30
Лестер Сити
1
Ливерпуль
2
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 1
Лестер Сити
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 18:00
Ливерпуль
2
Лестер Сити
1
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:30
Лестер Сити
2 : 3
Ливерпуль
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 19:30
Лестер Сити
2
Ливерпуль
3
27.02.2017 27 февр. 2017 пн 23:00
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
27.02.2017 27 февр. 2017 пн 23:00
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:30
Ливерпуль
4 : 1
Лестер Сити
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 19:30
Ливерпуль
4
Лестер Сити
1
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Лестер Сити
2 : 0
Ливерпуль
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Лестер Сити
2
Ливерпуль
0
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Ливерпуль
1 : 0
Лестер Сити
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Ливерпуль
1
Лестер Сити
0
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Ливерпуль
2 : 2
Лестер Сити
01.01.2015 01 янв. 2015 чт 18:00
Ливерпуль
2
Лестер Сити
2
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
Лестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 22:45
Лестер Сити
1
Ливерпуль
3

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