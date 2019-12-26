Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 31
Милнер 71
Фирмино 74
Александер-Арнольд 78
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2019, 23:00 МСК
26.12.2019, 23:00 МСК
четверг
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
26
Прат
Деннис Прат
72
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
76
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
58
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
7
Грей
Демарай Грей
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
17
Перес
Айосе Перес
Ливерпуль
мин
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
82
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
31'
74'
31', 74'
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
11
Салах
Мохамед Салах
70
10
Мане
Садио Мане
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
8
Кейта
Наби Кейта
70
12
Гомес
Джо Гомес
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
78'
78'
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
7
Милнер
Джеймс Милнер
71'
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
48
Джонс
Кертис Джонс
27
Ориги
Дивок Ориги