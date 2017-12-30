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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 52
Салах 76
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 3
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
30 дек. 2017, 18:00 МСК
30.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
52'
76'
52', 76'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
20
Лаллана
Адам Лаллана
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
3'
3'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
20
Оказаки
Синджи Оказаки
13
Муса
Ахмед Муса
19
Слимани
Ислам Слимани