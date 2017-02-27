Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 28
Дринкуотер 39
Варди 60
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Коутиньо 68
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
27 февр. 2017, 23:00 МСК
27.02.2017, 23:00 МСК
понедельник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
39'
39'
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
80
20
Оказаки
Синджи Оказаки
69
9
Варди
Джейми Варди
28'
60'
28', 60'
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
19
Слимани
Ислам Слимани
Ливерпуль
мин
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
84
23
Джан
Эмре Джан
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
66
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
68'
68'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
90
19
Мане
Садио Мане
66
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
35
Стюарт
Кевин Стюарт
18
Морено
Альберто Морено
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
27
Ориги
Дивок Ориги
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн