Лестер Сити - Арсенал: 30 октября 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
-:-

Лестер Сити - Арсенал: 30 октября 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
30 окт. 2021, 18:00 МСК
30.10.2021, 18:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета

Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Лестер Сити
1
Арсенал
3
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 1
Лестер Сити
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 22:15
Арсенал
0
Лестер Сити
1
07.07.2020 07 июля 2020 вт 22:15
Арсенал
1 : 1
Лестер Сити
07.07.2020 07 июля 2020 вт 22:15
Арсенал
1
Лестер Сити
1
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Лестер Сити
2 : 0
Арсенал
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Лестер Сити
2
Арсенал
0
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Лестер Сити
3 : 0
Арсенал
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Лестер Сити
3
Арсенал
0
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 22:00
Арсенал
3 : 1
Лестер Сити
22.10.2018 22 окт. 2018 пн 22:00
Арсенал
3
Лестер Сити
1
09.05.2018 09 мая 2018 ср 21:45
Лестер Сити
3 : 1
Арсенал
09.05.2018 09 мая 2018 ср 21:45
Лестер Сити
3
Арсенал
1
11.08.2017 11 авг. 2017 пт 21:45
Арсенал
4 : 3
Лестер Сити
11.08.2017 11 авг. 2017 пт 21:45
Арсенал
4
Лестер Сити
3
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Арсенал
1 : 0
Лестер Сити
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Арсенал
1
Лестер Сити
0
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:30
Лестер Сити
0 : 0
Арсенал
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:30
Лестер Сити
0
Арсенал
0
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 15:00
Арсенал
2 : 1
Лестер Сити
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 15:00
Арсенал
2
Лестер Сити
1
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 5
Арсенал
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 17:00
Лестер Сити
2
Арсенал
5
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
Арсенал
2 : 1
Лестер Сити
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 22:45
Арсенал
2
Лестер Сити
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 18:00
Лестер Сити
1 : 1
Арсенал
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 18:00
Лестер Сити
1
Арсенал
1

Новости

Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
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17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета
07 мая, 13:21
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам
#Этьен Капу
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Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
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03 июня, 15:29
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Начало матча «Уфа» – «Арсенал» отложено из-за жары. Проигравший в этой игре может вылететь из РПЛ
16 мая, 14:18
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09