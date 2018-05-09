Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ихеначо 14
Варди 76
Марез 90
3:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Обамеянг 53
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
9 мая 2018, 21:45 МСК
9.05.2018, 21:45 МСК
среда
Составы
Лестер Сити
мин
17
Якупович
Элдин Якупович
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
14
Силва
Адриен Силва
90
38
Чодури
Хамза Чодури
90
9
Варди
Джейми Варди
76'
76'
90
26
Марез
Рияд Марез
90'
90'
90
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
14'
14'
90
33
Диабате
Фуссейни Диабате
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
16
Драгович
Александар Драгович
21
Иборра
Висенте Иборра
7
Грей
Демарай Грей
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
7
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
29
Джака
Гранит Джака
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
53'
53'
90
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
69
Уиллок
Джозеф Уиллок
61
Нелсон
Рейсс Нелсон
62
Нкетиа
Эдвард Нкетиа