Матч завершен
Арсенал
Лондон
Хут 86
1:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
26 апр. 2017, 21:45 МСК
26.04.2017, 21:45 МСК
среда
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
68
34
Коклен
Франсис Коклен
75
29
Джака
Гранит Джака
90
11
Озил
Месут Озил
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
75
7
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
12
Жиру
Оливье Жиру
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
6
Хут
Роберт Хут
86'
86'
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
70
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
7
Муса
Ахмед Муса