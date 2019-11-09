Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 68
Мэддисон 75
2:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
9 нояб. 2019, 20:30 МСК
9.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
68'
68'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
75'
75'
90
17
Перес
Айосе Перес
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
Арсенал
мин
10
Озил
Месут Озил
90
23
Луис
Давид Луис
90
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
1
Лено
Бернд Лено
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
21
Чамберс
Калум Чамберс
90
2
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
90
11
Торрейра
Лукас Торрейра
90
29
Гендузи
Маттео Гендузи
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
3
Тирни
Киран Тирни
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
77
Сака
Букайо Сака
19
Пепе
Николя Пепе
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли