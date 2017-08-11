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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Ляказетт 2
Уэлбек 45
Рэмзи 83
Жиру 85
4:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Оказаки 5
Варди 29
Варди 56
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
11 авг. 2017, 21:45 МСК
11.08.2017, 21:45 МСК
пятница
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
16
Холдинг
Роб Холдинг
67
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
29
Джака
Гранит Джака
90
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
67
11
Озил
Месут Озил
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
45'
45'
75
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
2'
2'
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
20
Мустафи
Шкодран Мустафи
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
83'
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
12
Жиру
Оливье Жиру
85'
17
Ивоби
Алекс Ивоби
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
88
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
82
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
5'
5'
72
9
Варди
Джейми Варди
29'
56'
29', 56'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
18
Амарти
Даниэль Амарти
7
Грей
Демарай Грей
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо