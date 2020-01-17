Матч завершен
Леганес
Леганес
0:3
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кабрера 12
Ньом 21
Мата 33
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
17 янв. 2020, 23:00 МСК
17.01.2020, 23:00 МСК
пятница
Составы
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
15
Тарин
Родриго Тарин
90
21
Перес
Рубен Перес
90
6
Меса
Роке Меса
90
24
Родригес
Кевин Родригес
90
27
Родригес
Оскар Родригес
90
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
16
Росалес
Роберто Росалес
12
Авазим
Чибози Авазим
8
Ресио
Ресио
17
Эрасо
Хави Эрасо
10
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
19
Руйбаль
Айтор Руйбаль
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
12'
12'
90
12
Ньом
Аллан Ньом
21'
21'
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
17
Оливера
Матиас Оливера
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
7
Мата
Хайме Мата
33'
33'
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
21
Файр
Файкал Файр
5
Этебо
Одженекаро Этебо
23
Джейсон
Джейсон
11
Ндиайе
Амат Ндиайе
26
Дуро
Уго Дуро