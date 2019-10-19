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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Анхель 64
Анхель 84
2:0
Матч завершен
Леганес
Леганес
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
19 окт. 2019, 19:30 МСК
19.10.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
13
Сорья
Давид Сорья
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
14
Гарсия
Рауль Гарсия
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
2
Джене
Даконам Джене
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
19
Молина
Хорхе Молина
90
23
Джейсон
Джейсон
90
7
Мата
Хайме Мата
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
25
Кенеди
Роберт Кенеди
9
Анхель
Анхель
64', 84'
26
Дуро
Уго Дуро
Леганес
мин
1
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
16
Росалес
Роберто Росалес
90
22
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
4
Омеруо
Кеннет Омеруо
90
3
Бустинса
Унаи Бустинса
90
5
Сильва
Хонатан Сильва
90
8
Ресио
Ресио
90
17
Эрасо
Хави Эрасо
90
6
Меса
Роке Меса
90
9
Мерино
Сабин Мерино
90
18
Каррийо
Гидо Каррийо
90
9
Sabin Merino
Sabin Merino
90
Запасные
13
Сориано
Хуан Сориано
12
Авазим
Чибози Авазим
14
Ривера
Кристиан Ривера
24
Родригес
Кевин Родригес
27
Родригес
Оскар Родригес
7
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
26
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
14
Cristian Rivera
Cristian Rivera