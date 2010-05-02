Матч завершен
Лацио
Рим
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Самуэль 45
Мотта 70
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
2 мая 2010, 21:45 МСК
2.05.2010, 21:45 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Андре Диас
Андре Диас
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Баронио
Роберто Баронио
61
0
Брокки
Кристиан Брокки
85
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
68
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Рокки
Томмазо Рокки
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
75
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
45'
45'
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
70'
70'
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
68
0
Это'О
Самуэль Это'О
73
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Марига
Макдональд Марига
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Милито
Диего Милито