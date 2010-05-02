Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лацио
Рим
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Самуэль 45
Мотта 70
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
2 мая 2010, 21:45 МСК
2.05.2010, 21:45 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Андре Диас
Андре Диас
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Баронио
Роберто Баронио
61
0
Брокки
Кристиан Брокки
85
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
68
0
Сарате
Мауро Сарате
90
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Скалони
Лионель Скалони
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Рокки
Томмазо Рокки
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
75
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
45'
45'
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
70'
70'
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
68
0
Это'О
Самуэль Это'О
73
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мунтари
Салли Мунтари
0
Марига
Макдональд Марига
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Милито
Диего Милито