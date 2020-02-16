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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 50
Милинкович-Савич 69
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Янг 44
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
16 февр. 2020, 22:45 МСК
16.02.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
77
Марушич
Адам Марушич
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
69'
69'
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
50'
50'
90
22
Джони
Джони
90
Запасные
24
Прото
Силвио Прото
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
15
Баштуш
Баштуш
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
11
Корреа
Хоакин Корреа
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
28
Андерсон
Андре Андерсон
34
Адеканье
Бобби Адеканье
Интер
мин
27
Паделли
Даниэле Паделли
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
15
Янг
Эшли Янг
44'
44'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
1
Ханданович
Самир Ханданович
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
11
Мозес
Виктор Мозес
7
Санчес
Алексис Санчес