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Серия А
Интер VS Лацио
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Интер - Лацио: 31 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Интер
Милан
0:1
Интер - Лацио: 31 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Лацио
Рим
Милинкович-Савич 13
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
31 марта 2019, 21:30 МСК
31.03.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
23
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
11
Кейта
Бальде Кейта
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
21
Соареш
Седрик Соареш
-
29
Дальберт
Дальберт
-
87
Кандрева
Антонио Кандрева
-
14
Наингголан
Раджа Наингголан
-
15
Мариу
Жоау Мариу
-
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
-
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
15
Баштуш
Баштуш
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
27
Ромуло
Ромуло
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
13'
13'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
-
24
Прото
Силвио Прото
-
26
Раду
Штефан Раду
-
13
Уоллес
Уоллес
-
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
-
25
Бадель
Милан Бадель
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
7
Бериша
Валон Бериша
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
77
Марушич
Адам Марушич
-
66
Жордау
Бруну Жордау
-
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
События
Матч окончен 0:1
13'
ГОЛ! 0:1
Сергей Милинкович-Савич
Прошлые матчи
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:45
Интер
3
Лацио
1
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Интер
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Лацио
1
Интер
1
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2
Интер
1
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1
Лацио
0
31.03.2019
31 марта 2019
вс
21:30
Интер
0 : 1
Лацио
31.03.2019
31 марта 2019
вс
21:30
Интер
0
Лацио
1
31.01.2019
31 янв. 2019
чт
23:00
Интер
1(3) : 1(4)
Лацио
31.01.2019
31 янв. 2019
чт
23:00
Интер
1(3)
Лацио
1(4)
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
22:30
Лацио
0 : 3
Интер
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
22:30
Лацио
0
Интер
3
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Лацио
2 : 3
Интер
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Лацио
2
Интер
3
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:00
Интер
0 : 0
Лацио
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
20:00
Интер
0
Лацио
0
21.05.2017
21 мая 2017
вс
21:45
Лацио
1 : 3
Интер
21.05.2017
21 мая 2017
вс
21:45
Лацио
1
Интер
3
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Интер
1 : 2
Лацио
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Интер
1
Лацио
2
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:45
Интер
3 : 0
Лацио
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:45
Интер
3
Лацио
0
01.05.2016
01 мая 2016
вс
21:45
Лацио
2 : 0
Интер
01.05.2016
01 мая 2016
вс
21:45
Лацио
2
Интер
0
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
22:45
Интер
1 : 2
Лацио
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
22:45
Интер
1
Лацио
2
10.05.2015
10 мая 2015
вс
21:45
Лацио
1 : 2
Интер
10.05.2015
10 мая 2015
вс
21:45
Лацио
1
Интер
2
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
Интер
2 : 2
Лацио
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
22:45
Интер
2
Лацио
2
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:45
Интер
4 : 1
Лацио
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:45
Интер
4
Лацио
1
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
20:30
Лацио
1 : 0
Интер
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
20:30
Лацио
1
Интер
0
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013
08 мая 2013
ср
21:45
Интер
1
Лацио
3
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:45
Лацио
1 : 0
Интер
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
22:45
Лацио
1
Интер
0
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Новости
Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
10 февраля, 14:04
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
#
Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
вчера, 10:33
У «Интера» четыре игрока заразились коронавирусом, матч против «Сассуоло» не состоится
18 марта, 17:13
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:06