Интер - Лацио: 31 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Интер
Милан
0:1

Интер - Лацио: 31 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лацио
Рим
Милинкович-Савич 13
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
31 марта 2019, 21:30 МСК
31.03.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
23
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
11
Кейта
Бальде Кейта
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
21
Соареш
Седрик Соареш
-
29
Дальберт
Дальберт
-
87
Кандрева
Антонио Кандрева
-
14
Наингголан
Раджа Наингголан
-
15
Мариу
Жоау Мариу
-
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
-
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
15
Баштуш
Баштуш
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
6
Лейва
Лукас Лейва
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
27
Ромуло
Ромуло
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
13'
13'
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
Запасные
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
-
24
Прото
Силвио Прото
-
26
Раду
Штефан Раду
-
13
Уоллес
Уоллес
-
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
-
25
Бадель
Милан Бадель
-
16
Пароло
Марко Пароло
-
7
Бериша
Валон Бериша
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
77
Марушич
Адам Марушич
-
66
Жордау
Бруну Жордау
-
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
-

События

Матч окончен 0:1
13'
ГОЛ! 0:1
Сергей Милинкович-Савич

Прошлые матчи

14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
Интер
3 : 1
Лацио
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:45
Интер
3
Лацио
1
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Лацио
1 : 1
Интер
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Лацио
1
Интер
1
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
Лацио
2
Интер
1
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Интер
1
Лацио
0
31.03.2019 31 марта 2019 вс 21:30
Интер
0 : 1
Лацио
31.03.2019 31 марта 2019 вс 21:30
Интер
0
Лацио
1
31.01.2019 31 янв. 2019 чт 23:00
Интер
1(3) : 1(4)
Лацио
31.01.2019 31 янв. 2019 чт 23:00
Интер
1(3)
Лацио
1(4)
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 22:30
Лацио
0 : 3
Интер
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 22:30
Лацио
0
Интер
3
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Лацио
2 : 3
Интер
20.05.2018 20 мая 2018 вс 21:45
Лацио
2
Интер
3
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 20:00
Интер
0 : 0
Лацио
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 20:00
Интер
0
Лацио
0
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:45
Лацио
1 : 3
Интер
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:45
Лацио
1
Интер
3
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Интер
1 : 2
Лацио
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Интер
1
Лацио
2
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:45
Интер
3 : 0
Лацио
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:45
Интер
3
Лацио
0
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2 : 0
Интер
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2
Интер
0
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 22:45
Интер
1 : 2
Лацио
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 22:45
Интер
1
Лацио
2
10.05.2015 10 мая 2015 вс 21:45
Лацио
1 : 2
Интер
10.05.2015 10 мая 2015 вс 21:45
Лацио
1
Интер
2
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 22:45
Интер
2 : 2
Лацио
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 22:45
Интер
2
Лацио
2
10.05.2014 10 мая 2014 сб 21:45
Интер
4 : 1
Лацио
10.05.2014 10 мая 2014 сб 21:45
Интер
4
Лацио
1
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 20:30
Лацио
1 : 0
Интер
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 20:30
Лацио
1
Интер
0
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Интер
1 : 3
Лацио
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Интер
1
Лацио
3
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:45
Лацио
1 : 0
Интер
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 22:45
Лацио
1
Интер
0

Новости

Кошмарный матч тройки защитников «Лацио»: голевая ошибка, автогол, ранняя замена
#Лацио
24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
10 февраля, 14:04
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
# Новости матча
19-летний полузащитник молодежки «Лацио» погиб в автокатастрофе
вчера, 10:33
У «Интера» четыре игрока заразились коронавирусом, матч против «Сассуоло» не состоится
18 марта, 17:13
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
24 февраля, 00:52
Защитник «Лацио» заменен через полчаса после начала матча с «Баварией» из-за ошибки. Она привела к голу Левандовски
24 февраля, 00:07
Прогноз на матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:14
Где смотреть матч «Лацио» – «Бавария»
23 февраля, 11:06