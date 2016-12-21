Матч завершен
Интер
Милан
Банега 54
Икарди 56
Икарди 65
3:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
21 дек. 2016, 22:45 МСК
21.12.2016, 22:45 МСК
среда
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
63
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
86
44
Перишич
Иван Перишич
90
19
Банега
Эвер Банега
54'
54'
74
77
Брозович
Марсело Брозович
90
9
Икарди
Мауро Икарди
56'
65'
56', 65'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
94
Яо
Элож Яо
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
13
Уоллес
Уоллес
90
20
Билья
Лукас Билья
83
4
Патрик
Патрик
59
16
Пароло
Марко Пароло
90
19
Лулич
Сенад Лулич
72
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
1
Стракоша
Томас Стракоша
26
Раду
Штефан Раду
15
Баштуш
Баштуш
2
Худт
Уэсли Худт
18
Альберто
Луис Альберто
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
5
Катальди
Данило Катальди
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
7
Кишна
Рикардо Кишна