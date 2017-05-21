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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лацио
Рим
Кейта 18
1:3
Матч завершен
Интер
Милан
Андреолли 31
Худт 37
Эдер 73
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
21 мая 2017, 21:45 МСК
21.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Лацио
мин
55
Варгич
Иван Варгич
90
3
де Врей
Стефан де Врей
59
2
Худт
Уэсли Худт
37'
37'
90
13
Уоллес
Уоллес
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
18
Альберто
Луис Альберто
67
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
20
Билья
Лукас Билья
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
78
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
14
Кейта
Бальде Кейта
18'
18'
90
Запасные
41
Боррелли
Лука Боррелли
31
Адамонис
Марюс Адамонис
8
Баста
Душан Баста
15
Баштуш
Баштуш
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
11
Крекко
Лука Крекко
71
Тункара
Мамаду Тункара
97
Росси
Алессандро Росси
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Андреолли
Марко Андреолли
31'
31'
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
23
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
17
Медель
Гари Медель
86
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
23
Эдер
Эдер
73'
73'
81
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
94
Яо
Элож Яо
19
Банега
Эвер Банега
6
Мариу
Жоау Мариу
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти