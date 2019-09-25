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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Д'Амбросио 23
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
25 сент. 2019, 22:00 МСК
25.09.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
23'
23'
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
87
Кандрева
Антонио Кандрева
18
Асамоа
Квадво Асамоа
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
19
Лазаро
Валентино Лазаро
12
Сенси
Стефано Сенси
7
Санчес
Алексис Санчес
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Лацио
мин
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
15
Баштуш
Баштуш
90
3
Фелипе
Луис Фелипе
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
22
Джони
Джони
90
Запасные
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
24
Прото
Силвио Прото
93
Вавро
Денис Вавро
6
Лейва
Лукас Лейва
19
Лулич
Сенад Лулич
5
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
34
Адеканье
Бобби Адеканье