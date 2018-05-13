Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 70
ван Анхолт 78
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
78'
78'
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
11
Заха
Вилфрид Заха
70'
70'
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
23
Суаре
Папе Суаре
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
22
Шадли
Насер Шадли
17
Бурк
Оливер Бурк
15
Старридж
Даниэль Старридж
45
Леко
Джонатан Леко