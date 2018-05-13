Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 70
ван Анхолт 78
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 38 тур

АПЛ,

38 тур

Англия
13 мая 2018, 17:00 МСК
13.05.2018, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
78'
78'
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
11
Заха
Вилфрид Заха
70'
70'
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
23
Суаре
Папе Суаре
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
22
Шадли
Насер Шадли
17
Бурк
Оливер Бурк
15
Старридж
Даниэль Старридж
45
Леко
Джонатан Леко