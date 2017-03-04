Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 55
Таунсенд 84
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
4 марта 2017, 18:00 МСК
4.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
22
Шадли
Насер Шадли
63
6
Эванс
Джонни Эванс
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
2
Ньом
Аллан Ньом
71
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
81
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
11
Брант
Крис Брант
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Ольссон
Йонас Ольссон
12
Уилсон
Марк Уилсон
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
45
Леко
Джонатан Леко
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
62
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
84'
84'
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
7
Кабай
Йоан Кабай
74
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
55'
55'
86
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
6
Данн
Скотт Данн
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл