Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:0
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
2 дек. 2017, 18:00 МСК
2.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
28
Филд
Сэм Филд
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
26
Сако
Бакари Сако
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд