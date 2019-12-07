Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 63
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Обляков 15
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
7 дек. 2019, 16:30 МСК
7.12.2019, 16:30 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
83
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
46
9
Ари
Ари
63'
63'
87
10
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
88
Камболов
Руслан Камболов
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
70
Уткин
Даниил Уткин
21
Намли
Юнес Намли
33
Берг
Маркус Берг
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
98
Обляков
Иван Обляков
15'
15'
83
8
Влашич
Никола Влашич
87
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
66
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
49
Тороп
Владислав Тороп
19
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
27
Гогуа
Седрик Гогуа
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
29
Бийол
Яка Бийол
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос