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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 58
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Вернблум 76
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
9 апр. 2017, 16:30 МСК
9.04.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
80
77
Каборе
Шарль Каборе
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
75
90
Смолов
Федор Смолов
58'
58'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
3
Налдо
Налдо
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
47
Жигулев
Илья Жигулев
20
Комличенко
Николай Комличенко
14
Вандерсон
Вандерсон
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
74
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
76'
76'
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
71
17
Головин
Александр Головин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
89
20
Витиньо
Витиньо
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Щенников
Георгий Щенников
7
Тошич
Зоран Тошич
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
42
Кучаев
Константин Кучаев
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
89
Оланаре
Аарон Оланаре