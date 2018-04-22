Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 73
Муса 85
2:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Газинский 53
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
22 апр. 2018, 16:30 МСК
22.04.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
61
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
69
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
17
Головин
Александр Головин
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
59
7
Муса
Ахмед Муса
73'
85'
73', 85'
90
63
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
66
Натхо
Бибрас Натхо
78
Миланов
Георгий Миланов
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
11
Витиньо
Витиньо
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
16
Классон
Виктор Классон
90
8
Газинский
Юрий Газинский
53'
53'
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
18
Шатов
Олег Шатов
16
7
Вандерсон
Вандерсон
84
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
39
Сафонов
Матвей Сафонов
55
Янбаев
Ренат Янбаев
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
13
Калинин
Игорь Калинин
62
Мацукатов
Алекс Мацукатов
9
Иван
Андрей Иван