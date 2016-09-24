Матч завершен
ЦСКА
Москва
Траоре 3
1:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 15
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
24 сент. 2016, 17:00 МСК
24.09.2016, 17:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
77
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
8
Миланов
Георгий Миланов
87
7
Тошич
Зоран Тошич
75
9
Траоре
Ласина Траоре
3'
3'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
66
Натхо
Бибрас Натхо
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
60
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
65
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
73
90
Смолов
Федор Смолов
15'
15'
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
9
Ари
Ари