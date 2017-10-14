Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Березуцкий 38
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
14 окт. 2017, 19:00 МСК
14.10.2017, 19:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
73
7
Вандерсон
Вандерсон
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
16
Классон
Виктор Классон
90
27
Ристич
Михайло Ристич
46
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
1
Крицюк
Станислав Крицюк
2
Янбаев
Ренат Янбаев
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
47
Жигулев
Илья Жигулев
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
38'
38'
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
8
Миланов
Георгий Миланов
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
73
11
Витиньо
Витиньо
89
27
Оланаре
Аарон Оланаре
67
Запасные
4
Помазун
Илья Помазун
3
Вернблум
Понтус Вернблум
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов