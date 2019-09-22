Матч завершен
ЦСКА
Москва
Влашич 32
Чалов 37
Влашич 41
3:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 57
Берг 60
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
22 сент. 2019, 19:00 МСК
22.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
8
Влашич
Никола Влашич
41'
32'
41'
32'
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
9
Чалов
Федор Чалов
37'
37'
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
64
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
49
Тороп
Владислав Тороп
53
Елеев
Максим Елеев
20
Тикнизян
Наир Тикнизян
29
Бийол
Яка Бийол
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
31
Кайо
Кайо
72
70
Уткин
Даниил Уткин
46
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
46
9
Ари
Ари
90
7
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
5
Спайич
Урош Спайич
88
Камболов
Руслан Камболов
21
Намли
Юнес Намли
33
Берг
Маркус Берг
60', 57'
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов