Кальяри - Сассуоло: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:1

Кальяри - Сассуоло: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 5 тур

Серия А,

Италия
20 сент. 2017, 21:45 МСК
20.09.2017, 21:45 МСК
среда
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Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

16.04.2022 16 апр. 2022 сб 13:30
Кальяри
1 : 0
Сассуоло
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 13:30
Кальяри
1
Сассуоло
0
19.01.2022 19 янв. 2022 ср 19:30
Сассуоло
1 : 0
Кальяри
19.01.2022 19 янв. 2022 ср 19:30
Сассуоло
1
Кальяри
0
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:30
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 14:30
Сассуоло
2
Кальяри
2
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1
Сассуоло
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 19:00
Сассуоло
1
Кальяри
1
18.07.2020 18 июля 2020 сб 20:30
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
18.07.2020 18 июля 2020 сб 20:30
Кальяри
1
Сассуоло
1
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Сассуоло
2
Кальяри
2
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 17:00
Сассуоло
3 : 0
Кальяри
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 17:00
Сассуоло
3
Кальяри
0
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Кальяри
2 : 2
Сассуоло
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 21:30
Кальяри
2
Сассуоло
2
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 14:30
Сассуоло
0 : 0
Кальяри
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 14:30
Сассуоло
0
Кальяри
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Кальяри
0 : 1
Сассуоло
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Кальяри
0
Сассуоло
1
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Сассуоло
6 : 2
Кальяри
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Сассуоло
6
Кальяри
2
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Кальяри
4 : 3
Сассуоло
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Кальяри
4
Сассуоло
3
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 23:00
Сассуоло
0 : 1
Кальяри
03.12.2015 03 дек. 2015 чт 23:00
Сассуоло
0
Кальяри
1
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:00
Кальяри
2 : 1
Сассуоло
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:00
Кальяри
2
Сассуоло
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Сассуоло
1
Кальяри
1
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 19:00
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 19:00
Сассуоло
1
Кальяри
1
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Кальяри
2 : 2
Сассуоло
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Кальяри
2
Сассуоло
2

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