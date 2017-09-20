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Кальяри VS Сассуоло
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Кальяри - Сассуоло: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:1
Кальяри - Сассуоло: 20 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 5 тур
Серия А,
Италия
20 сент. 2017, 21:45 МСК
20.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
13:30
Кальяри
1 : 0
Сассуоло
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
13:30
Кальяри
1
Сассуоло
0
19.01.2022
19 янв. 2022
ср
19:30
Сассуоло
1 : 0
Кальяри
19.01.2022
19 янв. 2022
ср
19:30
Сассуоло
1
Кальяри
0
21.11.2021
21 нояб. 2021
вс
14:30
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
21.11.2021
21 нояб. 2021
вс
14:30
Сассуоло
2
Кальяри
2
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1
Сассуоло
1
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
Сассуоло
1
Кальяри
1
18.07.2020
18 июля 2020
сб
20:30
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
18.07.2020
18 июля 2020
сб
20:30
Кальяри
1
Сассуоло
1
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2
Кальяри
2
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:00
Сассуоло
3 : 0
Кальяри
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:00
Сассуоло
3
Кальяри
0
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Кальяри
2 : 2
Сассуоло
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Кальяри
2
Сассуоло
2
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
14:30
Сассуоло
0 : 0
Кальяри
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
14:30
Сассуоло
0
Кальяри
0
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Кальяри
0 : 1
Сассуоло
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Кальяри
0
Сассуоло
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Сассуоло
6 : 2
Кальяри
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Сассуоло
6
Кальяри
2
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Кальяри
4 : 3
Сассуоло
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Кальяри
4
Сассуоло
3
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
23:00
Сассуоло
0 : 1
Кальяри
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
23:00
Сассуоло
0
Кальяри
1
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
20:00
Кальяри
2 : 1
Сассуоло
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
20:00
Кальяри
2
Сассуоло
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Сассуоло
1
Кальяри
1
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
19:00
Сассуоло
1 : 1
Кальяри
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
19:00
Сассуоло
1
Кальяри
1
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
Кальяри
2 : 2
Сассуоло
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
Кальяри
2
Сассуоло
2
Новости
Идеальное издевательство над «Ювентусом»: игрок «Сассуоло» вырвал победу на 95-й минуте и отпраздновал гол в стиле Роналду
#Максим Лопес
27 октября 2021, 23:14
Моуринью носится и прыгает – это от нервов и счастья 1000-го матча в карьере. Потом даже извинился перед соперником за эмоции
#Жозе Моуринью
13 сентября 2021, 13:35
Чемпионат Италии запретит зеленые формы – все ради телекартинки. Кто пострадает?
#Серия А
15 июля 2021, 21:13
Барелла из Италии – фанат Леброна. Назвал в честь него собаку и взял игровой номер 🏀
#Николо Барелла
02 июля 2021, 23:50
Вжух, и Леау из «Милана» забил «Сассуоло» на 7-й секунде. Это рекорд Серии А и остальных лиг из топ-5 🌪
#Рафаэль Леау
20 декабря 2020, 18:02
Вратарь «Кальяри» попал к русской мафии из-за долга одноклубников. Это пранк от тв-шоу – и от самих одноклубников!
#Кальяри
22 октября 2020, 22:24
Cудья отменил три гола одного игрока. Тот не растерялся и забил четвертый
#Франческо Капуто
27 сентября 2020, 18:32
«Черная пятница»: так в Италии анонсировали матч с Лукаку и Смоллингом на обложке. Это в разгар борьбы с расизмом
#Серия А
05 декабря 2019, 13:11
#
Новости матча
«Ювентус» пропустил от «Сассуоло» на 90+5 минуте. Так случилось его первое поражение за девять матчей
27 октября 2021, 21:30
Моуринью провел 1000-й матч в тренерской карьере
12 сентября 2021, 22:12
«Ювентус» объявил о двухлетней аренде Локателли из «Сассуоло»
18 августа 2021, 20:06
Шесть клубов Серии А из топ-8 сезона-2020/21 сменили тренеров
28 мая 2021, 13:56
«Ювентус» обыграл «Наполи» и стал третьим в таблице. «Интер» победил «Сассуоло», продлив победную серию до 10 игр
07 апреля 2021, 21:49
Самый результативный бразилец в топ-5 лигах в 2020 году – форвард «Кальяри» Жоао Педро 🇧🇷
28 декабря 2020, 18:14
Леау из «Милана» забил самый быстрый гол в истории Серии А – на 7-й секунде после стартового свистка 💨
20 декабря 2020, 17:39
«Сассуоло» – второй в таблице и лидер по голам в Серии А
02 ноября 2020, 10:44
Вратарь «Сассуоло» сделал тройной сейв. Да-да, тройной! 👊🏻
#Андреа Консильи
22 июля 2020, 18:26
Парашютист приземлился на поле во время матча Серии А. Еще раз: парашютист – на поле
#Серия А
21 октября 2019, 11:35
Первый северокореец в топ-клубе. Он не знал Джеррарда и чуть не перешел в ЦСКА
#Хан Кван Сон
03 сентября 2019, 10:53
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
23 августа 2019, 11:59
Как укрепить все линии и уйти в минус всего на 13 миллионов. Кейс от «Кальяри»
#Кальяри
31 августа 2019, 13:23