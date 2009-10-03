Матч завершен
Интер
Милан
Станкович 22
Снейдер 90
2:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 27
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
3 окт. 2009, 21:45 МСК
3.10.2009, 21:45 МСК
суббота
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
88
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
73
0
Станкович
Деян Станкович
22'
22'
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90'
90'
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
25
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Крхин
Рене Крхин
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Суасо
Давид Суасо
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Баста
Душан Баста
70
0
Пепе
Симоне Пепе
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
27'
27'
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
75
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Сапата
Кристиан Сапата
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Корради
Бернардо Корради