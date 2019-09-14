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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Сенси 44
1:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
14 сент. 2019, 21:45 МСК
14.09.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
12
Сенси
Стефано Сенси
44'
44'
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
7
Санчес
Алексис Санчес
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
4
Опоку
Николас Опоку
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Уолес
Уолес
90
12
Сема
Кен Сема
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
3
Самир
Самир
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
72
Барак
Антонин Барак
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски