Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Интер
Милан
Эдер 5
Перишич 18
Брозович 36
Эдер 54
Анджелла 78
5:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Балич 76
Сапата 90
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
28 мая 2017, 21:45 МСК
28.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Алеандро Ди Паоло
Алеандро Ди Паоло
Главный Судья
Составы
Интер
мин
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
2
Андреолли
Марко Андреолли
90
21
Сантон
Давиде Сантон
71
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
18'
18'
56
17
Медель
Гари Медель
45
77
Брозович
Марсело Брозович
36'
36'
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
23
Эдер
Эдер
5'
54'
5', 54'
90
Запасные
97
Раду
Ионуц Раду
1
Ханданович
Самир Ханданович
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
94
Яо
Элож Яо
41
Гравийон
Эндрю Гравийон
40
Ванхесден
Зиньо Ванхесден
19
Банега
Эвер Банега
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
42
Ривас
Ригоберто Ривас
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
14
Янкто
Якуб Янкто
45
30
Фелипе
Фелипе
90
75
Арто
Томас Арто
29
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
78'
78'
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
60
34
Силва
Габриэль Силва
90
99
Балич
Андрия Балич
76'
76'
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90'
90'
90
Запасные
63
Скордино
Лука Скордино
1
Карнезис
Орестис Карнезис
53
Аднан
Али Аднан
64
Вашко
Филип Вашко
37
Фараони
Давиде Фараони
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
19
Ридер
Ридер
65
Джулу
Франк Джулу