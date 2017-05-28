Матч завершен
Интер
Милан
Эдер 5
Перишич 18
Брозович 36
Эдер 54
Анджелла 78
5:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Балич 76
Сапата 90
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
28 мая 2017, 21:45 МСК
28.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Алеандро Ди Паоло
Алеандро Ди Паоло
Главный Судья
Составы
Интер
мин
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
2
Андреолли
Марко Андреолли
90
21
Сантон
Давиде Сантон
71
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
18'
18'
56
17
Медель
Гари Медель
45
77
Брозович
Марсело Брозович
36'
36'
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
23
Эдер
Эдер
5'
54'
5', 54'
90
Запасные
97
Раду
Ионуц Раду
1
Ханданович
Самир Ханданович
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
94
Яо
Элож Яо
41
Гравийон
Эндрю Гравийон
40
Ванхесден
Зиньо Ванхесден
19
Банега
Эвер Банега
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
42
Ривас
Ригоберто Ривас
Удинезе
мин
22
Скуффет
Симоне Скуффет
90
14
Янкто
Якуб Янкто
45
30
Фелипе
Фелипе
90
75
Арто
Томас Арто
29
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
78'
78'
90
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
60
34
Силва
Габриэль Силва
90
99
Балич
Андрия Балич
76'
76'
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90'
90'
90
Запасные
63
Скордино
Лука Скордино
1
Карнезис
Орестис Карнезис
53
Аднан
Али Аднан
64
Вашко
Филип Вашко
37
Фараони
Давиде Фараони
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
19
Ридер
Ридер
65
Джулу
Франк Джулу