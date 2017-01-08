Матч завершен
Удинезе
Удине
Янкто 17
1:2
Матч завершен
Интер
Милан
Перишич 45
Перишич 87
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
8 янв. 2017, 14:30 МСК
8.01.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
14
Янкто
Якуб Янкто
17'
17'
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
26
Кумс
Свен Кумс
63
6
Фофана
Секо Фофана
90
77
Теро
Сирил Теро
80
9
Сапата
Дуван Сапата
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
72
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
37
Фараони
Давиде Фараони
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
84
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
45'
87'
45', 87'
90
19
Банега
Эвер Банега
56
77
Брозович
Марсело Брозович
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
6
Мариу
Жоау Мариу
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль