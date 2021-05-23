Интер - Удинезе: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Интер
Милан
-:-

Интер - Удинезе: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
14
Бонифази
Кевин Бонифази
50
Бекао
Родриго Бекао
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
16
Молина
Науэль Молина
11
Уолес
Уолес
10
де Пауль
Родриго де Пауль
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
30
Несторовски
Илия Несторовски
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-

Прошлые матчи

23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Удинезе
0
Интер
0
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 22:45
Удинезе
0
Интер
2
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
Интер
1
Удинезе
0
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:30
Удинезе
0 : 0
Интер
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:30
Удинезе
0
Интер
0
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:00
Интер
1 : 0
Удинезе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 20:00
Интер
1
Удинезе
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 13:30
Удинезе
0 : 4
Интер
06.05.2018 06 мая 2018 вс 13:30
Удинезе
0
Интер
4
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:00
Интер
1 : 3
Удинезе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:00
Интер
1
Удинезе
3
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Интер
5 : 2
Удинезе
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Интер
5
Удинезе
2
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Интер
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:30
Удинезе
1
Интер
2
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 21:45
Интер
3
Удинезе
1
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:45
Удинезе
0
Интер
4
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Удинезе
1
Интер
2
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 22:45
Интер
1 : 2
Удинезе
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 22:45
Интер
1
Удинезе
2
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:45
Интер
0 : 0
Удинезе
27.03.2014 27 марта 2014 чт 22:45
Интер
0
Удинезе
0
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 22:59
Удинезе
1 : 0
Интер
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 22:59
Удинезе
1
Интер
0
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Удинезе
0 : 3
Интер
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 17:00
Удинезе
0
Интер
3
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Интер
2
Удинезе
5
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 14:30
Удинезе
3 : 0
Интер
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 14:30
Удинезе
3
Интер
0
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
Удинезе
1 : 3
Интер
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 16:00
Удинезе
1
Интер
3
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
Интер
0 : 1
Удинезе
03.12.2011 03 дек. 2011 сб 22:45
Интер
0
Удинезе
1

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В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
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29 января, 22:05
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
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#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
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