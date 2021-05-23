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Серия А
Интер VS Удинезе
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Интер - Удинезе: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Интер
Милан
-:-
Интер - Удинезе: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Удинезе
Удине
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
23 мая 2021, -:- МСК
23.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
14
Бонифази
Кевин Бонифази
50
Бекао
Родриго Бекао
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
16
Молина
Науэль Молина
11
Уолес
Уолес
10
де Пауль
Родриго де Пауль
6
Макенго
Жан-Виктор Макенго
37
Перейра
Роберто Перейра
32
Льоренте
Фернандо Льоренте
Запасные
96
Скуффет
Симоне Скуффет
-
31
Гаспарини
Мануэль Гаспарини
-
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
-
3
Самир
Самир
-
22
Арслан
Толгай-Али Арслан
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
45
Форестьери
Фернандо Форестьери
-
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
90
Зеегелар
Марвин Зеегелар
-
30
Несторовски
Илия Несторовски
-
29
Мичин
Петар Мичин
-
21
Браф
Джейден Браф
-
Прошлые матчи
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0
Интер
0
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0
Интер
2
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1
Удинезе
0
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:30
Удинезе
0 : 0
Интер
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:30
Удинезе
0
Интер
0
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:00
Интер
1 : 0
Удинезе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:00
Интер
1
Удинезе
0
06.05.2018
06 мая 2018
вс
13:30
Удинезе
0 : 4
Интер
06.05.2018
06 мая 2018
вс
13:30
Удинезе
0
Интер
4
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:00
Интер
1 : 3
Удинезе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:00
Интер
1
Удинезе
3
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Интер
5 : 2
Удинезе
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Интер
5
Удинезе
2
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Интер
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
14:30
Удинезе
1
Интер
2
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:45
Интер
3
Удинезе
1
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0
Интер
4
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Удинезе
1 : 2
Интер
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:45
Удинезе
1
Интер
2
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
22:45
Интер
1 : 2
Удинезе
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
22:45
Интер
1
Удинезе
2
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:45
Интер
0 : 0
Удинезе
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:45
Интер
0
Удинезе
0
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
22:59
Удинезе
1 : 0
Интер
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
22:59
Удинезе
1
Интер
0
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Удинезе
0 : 3
Интер
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Удинезе
0
Интер
3
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2 : 5
Удинезе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
21:45
Интер
2
Удинезе
5
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
14:30
Удинезе
3 : 0
Интер
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
14:30
Удинезе
3
Интер
0
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Удинезе
1 : 3
Интер
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Удинезе
1
Интер
3
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
Интер
0 : 1
Удинезе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
22:45
Интер
0
Удинезе
1
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