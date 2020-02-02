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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 64
Лукаку 71
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
2 февр. 2020, 22:45 МСК
2.02.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Удинезе
мин
1
Муссо
Хуан Муссо
90
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
12
Сема
Кен Сема
90
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
8
Яяло
Мато Яяло
11
Уолес
Уолес
77
Зеегелар
Марвин Зеегелар
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Интер
мин
27
Паделли
Даниэле Паделли
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
15
Янг
Эшли Янг
90
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
8
Весино
Матиас Весино
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
64'
71'
64'
71'
90
11
Мозес
Виктор Мозес
90
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
90
Запасные
1
Ханданович
Самир Ханданович
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
87
Кандрева
Антонио Кандрева
18
Асамоа
Квадво Асамоа
77
Брозович
Марсело Брозович
7
Санчес
Алексис Санчес