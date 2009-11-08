Матч завершен
Интер
Милан
Это'О 48
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Вучинич 15
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
8 нояб. 2009, 22:45 МСК
8.11.2009, 22:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
65
0
Виейра
Патрик Виейра
46
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
46
0
Это'О
Самуэль Это'О
48'
48'
90
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Киву
Кристиан Киву
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Балотелли
Марио Балотелли
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Андреолли
Марко Андреолли
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
34
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
15'
15'
67
0
Менез
Жереми Менез
75
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Фати
Рикардо Фати
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука