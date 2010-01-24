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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Милито 10
Пандев 65
2:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
24 янв. 2010, 22:45 МСК
24.01.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
87
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Пандев
Горан Пандев
65'
65'
66
0
Милито
Диего Милито
10'
10'
81
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Матерацци
Марко Матерацци
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Балотелли
Марио Балотелли
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
77
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
80
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
46
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
90
Запасные
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
0
Неста
Алессандро Неста
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар