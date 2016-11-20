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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Сусо 43
Сусо 58
2:2
Матч завершен
Интер
Милан
Кандрева 53
Перишич 90
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
20 нояб. 2016, 22:45 МСК
20.11.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
88
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
79
70
Бакка
Карлос Бакка
71
8
Сусо
Сусо
43'
58'
43', 58'
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
4
Эли
Родриго Эли
23
Соса
Хосе Соса
14
Фернандес
Матиас Фернандес
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
7
Адриано
Луис Адриано
9
Лападула
Джанлука Лападула
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
65
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
53'
53'
90
44
Перишич
Иван Перишич
90'
90'
90
17
Медель
Гари Медель
37
6
Мариу
Жоау Мариу
90
77
Брозович
Марсело Брозович
75
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Мело
Фелипе Мело
19
Банега
Эвер Банега
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль