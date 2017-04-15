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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Кандрева 36
Икарди 44
2:2
Матч завершен
Милан
Милан
Романьоли 83
Сапата 90
Серия А, 32 тур
Серия А,
32 тур
Италия
15 апр. 2017, 13:30 МСК
15.04.2017, 13:30 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
36'
36'
90
44
Перишич
Иван Перишич
68
17
Медель
Гари Медель
90
6
Мариу
Жоау Мариу
80
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
9
Икарди
Мауро Икарди
44'
44'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Сантон
Давиде Сантон
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
19
Банега
Эвер Банега
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90'
90'
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
83'
83'
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
81
23
Соса
Хосе Соса
75
33
Куцка
Юрай Куцка
57
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
70
Бакка
Карлос Бакка
90
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
30
Сторари
Марко Сторари
31
Антонелли
Лука Антонелли
29
Палетта
Габриэль Палетта
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
11
Окампос
Лукас Окампос
9
Лападула
Джанлука Лападула