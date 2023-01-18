Милан - Интер: 18 января 2023 смотреть онлайн
Милан
Милан
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Милан - Интер: 18 января 2023 смотреть онлайн

Интер
Милан
Суперкубок Италии, Финал

Суперкубок Италии,

Италия
18 янв. 2023, -:- МСК
18.01.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
Интер
3 : 0
Милан
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:00
Интер
3
Милан
0
01.03.2022 01 марта 2022 вт 23:00
Милан
0 : 0
Интер
01.03.2022 01 марта 2022 вт 23:00
Милан
0
Интер
0
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 20:00
Интер
1 : 2
Милан
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 20:00
Интер
1
Милан
2
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 22:45
Милан
1 : 1
Интер
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 22:45
Милан
1
Интер
1
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Милан
0
Интер
3
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 22:45
Интер
2 : 1
Милан
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 22:45
Интер
2
Милан
1
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Интер
1 : 2
Милан
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Интер
1
Милан
2
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 22:45
Интер
4 : 2
Милан
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 22:45
Интер
4
Милан
2
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
Милан
0
Интер
2
17.03.2019 17 марта 2019 вс 22:30
Милан
2 : 3
Интер
17.03.2019 17 марта 2019 вс 22:30
Милан
2
Интер
3
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 21:30
Интер
1 : 0
Милан
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 21:30
Интер
1
Милан
0
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
Милан
0 : 0
Интер
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 19:30
Милан
0
Интер
0
27.12.2017 27 дек. 2017 ср 22:45
Милан
1 : 0
Интер
27.12.2017 27 дек. 2017 ср 22:45
Милан
1
Интер
0
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 21:45
Интер
3 : 2
Милан
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 21:45
Интер
3
Милан
2
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 13:30
Интер
2 : 2
Милан
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 13:30
Интер
2
Милан
2
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 22:45
Милан
2 : 2
Интер
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 22:45
Милан
2
Интер
2
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 22:45
Милан
3 : 0
Интер
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 22:45
Милан
3
Интер
0
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:45
Интер
1 : 0
Милан
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:45
Интер
1
Милан
0
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 21:45
Интер
0 : 0
Милан
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 21:45
Интер
0
Милан
0
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 22:45
Милан
1 : 1
Интер
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 22:45
Милан
1
Интер
1

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