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|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
16
Меньян
Майк Меньян
|
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
|
23
Томори
Фикайо Томори
|
20
Калюлю
Пьер Калюлю
|
2
Калабрия
Давиде Калабрия
|
79
Кессье
Франк Кессье
|
33
Крунич
Раде Крунич
|
8
Тонали
Сандро Тонали
|
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
|
9
Жиру
Оливье Жиру
|
17
Леау
Рафаэль Леау
|Запасные
|
83
Миранте
Антонио Миранте
-
|
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
|
13
Романьоли
Алессио Романьоли
-
|
25
Флоренци
Алессандро Флоренци
-
|
5
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
|
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
|
41
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
|
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
|
10
Диас
Браим Диас
-
|
30
Мессьяс
Жуниор Мессьяс
-
|
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
-
|
12
Ребич
Анте Ребич
-
|Главный тренер
|
Стефано Пиоли
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги