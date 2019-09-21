Матч завершен
Милан
Милан
0:2
Матч завершен
Интер
Милан
Брозович 49
Лукаку 78
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
21 сент. 2019, 21:45 МСК
21.09.2019, 21:45 МСК
суббота
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
12
Конти
Андреа Конти
90
20
Билья
Лукас Билья
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
17
Леау
Рафаэль Леау
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
46
Габбиа
Маттео Габбиа
43
Дуарте
Лео Дуарте
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
39
Пакета
Лукас Пакета
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
2
Годин
Диего Годин
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
49'
49'
90
23
Барелла
Николо Барелла
90
12
Сенси
Стефано Сенси
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
78'
78'
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
87
Кандрева
Антонио Кандрева
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
7
Санчес
Алексис Санчес
16
Политано
Маттео Политано